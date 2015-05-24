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Олимпиада
Брендон Комли
№41
Полузащитник
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Команда
Куинз Парк Рейнджерс
Гражданство
Англия
Дата рождения
18 нояб. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
Лестер Сити
5 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Лестер Сити
5
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
16.05.2015
16 мая 2015
сб
17:00
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
16.05.2015
16 мая 2015
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
15:30
Манчестер Сити
6 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
10.05.2015
10 мая 2015
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Манчестер Сити
6
Куинз Парк Рейнджерс
0
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
15:30
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
Челси
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Челси
1
был в запасе
07.03.2015
07 марта 2015
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Тоттенхэм
07.03.2015
07 марта 2015
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Тоттенхэм
2
был в запасе