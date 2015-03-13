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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Жером Кизеветтер
№42
Нападающий
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Команда
Гражданство
США
Дата рождения
9 февр. 1993 (28) лет
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
13.03.2015
13 марта 2015
пт
22:30
Байер
4 : 0
Штутгарт
13.03.2015
13 марта 2015
пт
22:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Байер
4
Штутгарт
0
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
06.03.2015
06 марта 2015
пт
22:30
Штутгарт
0 : 0
Герта
06.03.2015
06 марта 2015
пт
22:30
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Штутгарт
0
Герта
0
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур