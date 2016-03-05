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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Донейл Хенри
№25
Защитник
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Команда
Хорсенс
Гражданство
Канада
Дата рождения
20 апр. 1993 (27) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2015/2016
05.03.2016
05 марта 2016
сб
18:00
Эвертон
2 : 3
Вест Хэм
05.03.2016
05 марта 2016
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Эвертон
2
Вест Хэм
3
был в запасе
02.03.2016
02 марта 2016
ср
22:45
Вест Хэм
1 : 0
Тоттенхэм
02.03.2016
02 марта 2016
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вест Хэм
1
Тоттенхэм
0
был в запасе
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
15:45
Вест Хэм
1 : 0
Сандерленд
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
15:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
1
Сандерленд
0
был в запасе