Донейл Хенри
№25
Защитник
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Команда
Хорсенс
Гражданство
Канада
Дата рождения
20 апр. 1993 (27) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.03.2016 05 марта 2016 сб 18:00
Эвертон
2 : 3
Вест Хэм
05.03.2016 05 марта 2016 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Эвертон
2
Вест Хэм
3
был в запасе
02.03.2016 02 марта 2016 ср 22:45
Вест Хэм
1 : 0
Тоттенхэм
02.03.2016 02 марта 2016 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вест Хэм
1
Тоттенхэм
0
был в запасе
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 15:45
Вест Хэм
1 : 0
Сандерленд
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
1
Сандерленд
0
был в запасе