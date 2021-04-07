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Георгий Кырнац
№22
Вратарь
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 июня 1998 (22) года
Рост
188
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
14:30
Енисей
-:-
СКА-Хабаровск
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
-
СКА-Хабаровск
-
24.03.2021
24 марта 2021
ср
12:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Спартак-2
24.03.2021
24 марта 2021
ср
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
СКА-Хабаровск
3
Спартак-2
0
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:00
Факел
3 : 0
СКА-Хабаровск
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Факел
3
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
17:30
Волгарь
0 : 1
СКА-Хабаровск
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
0
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
11:30
СКА-Хабаровск
0 : 1
Енисей
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
11:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
СКА-Хабаровск
0
Енисей
1
был в запасе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
Спартак-2
1 : 0
СКА-Хабаровск
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-2
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
8:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Балтика
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
0
Балтика
0
был в запасе