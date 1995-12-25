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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Джейк Грэй
№38
Полузащитник
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Команда
Хартлпул Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
25 дек. 1995 (25) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
2014/2015
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
14:45
Кристал Пэлас
2 : 0
Вест Бромвич
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
14:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
2
Вест Бромвич
0
был в запасе
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
18:00
Уотфорд
0 : 1
Кристал Пэлас
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Уотфорд
0
Кристал Пэлас
1
был в запасе