Джейк Грэй
№38
Полузащитник
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Команда
Хартлпул Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
25 дек. 1995 (25) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 14:45
Кристал Пэлас
2 : 0
Вест Бромвич
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 14:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
2
Вест Бромвич
0
был в запасе
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 18:00
Уотфорд
0 : 1
Кристал Пэлас
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Уотфорд
0
Кристал Пэлас
1
был в запасе