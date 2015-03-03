Кристиан Фиел
№40
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Германия
Дата рождения
12 марта 1980 (41) год
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.03.2015 03 марта 2015 вт 22:30
Динамо
0 : 2
Боруссия
73'
73'
73'
03.03.2015 03 марта 2015 вт 22:30
минуты: 70' - 90'
Германия. Кубок, 1/8 финала
Динамо
0
Боруссия
2
минуты: 70' - 90' / Германия. Кубок, 1/8 финала