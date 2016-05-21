Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Криштиану Роналду
Александр Соболев
Квинси Промес
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Исландия
Франция
Норвегия
Краснодар
Зенит
Спартак
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
Манчестер Юнайтед
ЦСКА
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Гильермо Котуньо
№21
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
17 марта 1995 (26) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:30
Рубин
0 : 1
ЦСКА
41'
41'
41'
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Рубин
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
15.05.2016
15 мая 2016
вс
14:30
Крылья Советов
1 : 1
Рубин
15.05.2016
15 мая 2016
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Крылья Советов
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
11.05.2016
11 мая 2016
ср
19:00
Рубин
1 : 2
Анжи
11.05.2016
11 мая 2016
ср
19:00
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Рубин
1
Анжи
2
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
07.05.2016
07 мая 2016
сб
19:30
Рубин
1 : 1
Краснодар
07.05.2016
07 мая 2016
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
01.05.2016
01 мая 2016
вс
12:00
Уфа
1 : 1
Рубин
01.05.2016
01 мая 2016
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Уфа
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
19:30
Рубин
0 : 1
Ахмат
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Рубин
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
17:00
Урал
0 : 1
Рубин
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
19:30
Рубин
4 : 1
Динамо
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Рубин
4
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Рубин
1 : 1
Мордовия
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
1
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
13.03.2016
13 марта 2016
вс
19:30
Зенит
4 : 2
Рубин
13.03.2016
13 марта 2016
вс
19:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Зенит
4
Рубин
2
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
05.03.2016
05 марта 2016
сб
17:00
Рубин
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
05.03.2016
05 марта 2016
сб
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Рубин
1
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
19:00
Ростов
1 : 0
Рубин
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
1
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
19:15
Рубин
2 : 2
Спартак
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
19:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Рубин
2
Спартак
2
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
12:00
Амкар
1 : 2
Рубин
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
12:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Амкар
1
Рубин
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
14:30
Рубин
2 : 0
Крылья Советов
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
2
Крылья Советов
0
был в запасе
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
16:30
Анжи
1 : 2
Рубин
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Анжи
1
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:30
Краснодар
2 : 1
Рубин
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
2
Рубин
1
был в запасе
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
19:00
Рубин
3 : 1
Уфа
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
19:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
3
Уфа
1
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:00
Ахмат
2 : 1
Рубин
81'
81'
81'
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ахмат
2
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
19:00
Рубин
1 : 2
Урал
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1
Урал
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
Показать все игры