Беньямин Кирстен
№13
Вратарь
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Команда
Динамо
Гражданство
Германия
Дата рождения
2 июня 1987 (33) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.03.2015 03 марта 2015 вт 22:30
Динамо
0 : 2
Боруссия
03.03.2015 03 марта 2015 вт 22:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/8 финала
Динамо
0
Боруссия
2
был в запасе