Моха Траоре
№37
Нападающий
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Команда
Эльче
Гражданство
Мали
Дата рождения
29 нояб. 1994 (26) лет
Рост
185
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2015 23 мая 2015 сб 17:30
Леванте
0 : 0
Эльче
23.05.2015 23 мая 2015 сб 17:30
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
0
Эльче
0
был в запасе
02.03.2015 02 марта 2015 пн 22:45
Сельта
1 : 1
Эльче
02.03.2015 02 марта 2015 пн 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1
Эльче
1
был в запасе