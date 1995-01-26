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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Лукас Фрёде
№16
Полузащитник
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Команда
Дуйсбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
23 янв. 1995 (26) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
22:45
Саарбрюккен
0(5) : 0(3)
Карлсруэ
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
22:45
был в запасе
Германия. Кубок, 1/8 финала
Саарбрюккен
0(5)
Карлсруэ
0(3)
был в запасе
12.08.2019
12 авг. 2019
пн
19:30
Карлсруэ
2 : 0
Ганновер-96
12.08.2019
12 авг. 2019
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карлсруэ
2
Ганновер-96
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала