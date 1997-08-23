Василий Кравец
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Лех
Гражданство
Украина
Дата рождения
20 авг. 1997 (23) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
Лех
0 : 2
Рейнджерс
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лех
0
Рейнджерс
2
был в запасе
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
Бенфика
4 : 0
Лех
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
минуты: 63' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Бенфика
4
Лех
0
минуты: 63' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
Стандард
2 : 1
Лех
86'
86'
86'
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 64' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Стандард
2
Лех
1
минуты: 64' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
Рейнджерс
1 : 0
Лех
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Рейнджерс
1
Лех
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
Лех
2 : 4
Бенфика
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
минуты: 74' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лех
2
Бенфика
4
минуты: 74' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур