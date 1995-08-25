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Олимпиада
Жереми Дудзяк
№40
Защитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
28 авг. 1995 (25) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2014/2015
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
16:30
Боруссия
3 : 0
Падерборн
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
16:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия
3
Падерборн
0
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 29 тур
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
16:30
Боруссия
3 : 1
Боруссия
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
16:30
минуты: 70' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Боруссия
3
Боруссия
1
минуты: 70' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
19:30
Боруссия
0 : 1
Бавария
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия
0
Бавария
1
был в запасе
21.03.2015
21 марта 2015
сб
17:30
Ганновер-96
2 : 3
Боруссия
21.03.2015
21 марта 2015
сб
17:30
минуты: 58' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Ганновер-96
2
Боруссия
3
минуты: 58' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
17:30
Боруссия
3 : 0
Шальке-04
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия
3
Шальке-04
0
был в запасе