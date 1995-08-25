Евгений Чумак
№28
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
25 авг. 1995 (25) лет
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.04.2015 23 апр. 2015 чт 22:05
Фиорентина
2 : 0
Динамо
23.04.2015 23 апр. 2015 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Фиорентина
2
Динамо
0
был в запасе
16.04.2015 16 апр. 2015 чт 22:05
Динамо
1 : 1
Фиорентина
16.04.2015 16 апр. 2015 чт 22:05
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Динамо
1
Фиорентина
1
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
12.03.2015 12 марта 2015 чт 23:05
Эвертон
2 : 1
Динамо
12.03.2015 12 марта 2015 чт 23:05
минуты: 83' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Эвертон
2
Динамо
1
минуты: 83' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
26.02.2015 26 февр. 2015 чт 21:00
Динамо
3 : 1
Генгам
26.02.2015 26 февр. 2015 чт 21:00
минуты: 73' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Динамо
3
Генгам
1
минуты: 73' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала