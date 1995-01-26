Такуми Минамино
№19
Полузащитник
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Япония
Дата рождения
16 янв. 1995 (26) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.03.2021 01 марта 2021 пн 23:00
Эвертон
-:-
Саутгемптон
01.03.2021 01 марта 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Эвертон
-
Саутгемптон
-
23.02.2021 23 февр. 2021 вт 21:00
Лидс
3 : 0
Саутгемптон
23.02.2021 23 февр. 2021 вт 21:00
минуты: 58' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лидс
3
Саутгемптон
0
минуты: 58' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:30
Саутгемптон
1 : 1
Челси
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Саутгемптон
1
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 15:00
Саутгемптон
1 : 2
Вулверхэмптон
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Саутгемптон
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 2
Саутгемптон
30'
30'
30'
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 18:00
30'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:30
Вест Хэм
1 : 3
Ливерпуль
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
1
Ливерпуль
3
был в запасе
28.01.2021 28 янв. 2021 чт 23:00
Тоттенхэм
1 : 3
Ливерпуль
28.01.2021 28 янв. 2021 чт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Тоттенхэм
1
Ливерпуль
3
был в запасе
21.01.2021 21 янв. 2021 чт 23:00
Ливерпуль
0 : 1
Бернли
21.01.2021 21 янв. 2021 чт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ливерпуль
0
Бернли
1
был в запасе
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 19:30
Ливерпуль
0 : 0
Манчестер Юнайтед
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Ливерпуль
0
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
04.01.2021 04 янв. 2021 пн 23:00
Саутгемптон
1 : 0
Ливерпуль
04.01.2021 04 янв. 2021 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Саутгемптон
1
Ливерпуль
0
был в запасе
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 23:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Ливерпуль
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Ливерпуль
0
был в запасе
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 19:30
Ливерпуль
1 : 1
Вест Бромвич
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Ливерпуль
1
Вест Бромвич
1
был в запасе
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 15:30
Кристал Пэлас
0 : 7
Ливерпуль
3'
3'
3'
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 15:30
3'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Кристал Пэлас
0
Ливерпуль
7
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Ливерпуль
2 : 1
Тоттенхэм
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ливерпуль
2
Тоттенхэм
1
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:30
Фулхэм
1 : 1
Ливерпуль
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:30
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1
Ливерпуль
1
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 22:15
Ливерпуль
4 : 0
Вулверхэмптон
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4
Вулверхэмптон
0
был в запасе
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 15:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Ливерпуль
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон & Хов
1
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 22:15
Ливерпуль
3 : 0
Лестер Сити
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 22:15
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
3
Лестер Сити
0
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 20:30
Ливерпуль
2 : 1
Вест Хэм
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ливерпуль
2
Вест Хэм
1
был в запасе
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 22:00
Ливерпуль
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 22:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ливерпуль
2
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур