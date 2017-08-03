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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Йорди де Вейс
№30
Защитник
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Команда
Куинз Парк Рейнджерс
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
8 янв. 1995 (26) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
03.08.2017
03 авг. 2017
чт
21:45
Осиек
1 : 0
ПСВ
03.08.2017
03 авг. 2017
чт
21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Осиек
1
ПСВ
0
был в запасе
27.07.2017
27 июля 2017
чт
20:00
ПСВ
0 : 1
Осиек
27.07.2017
27 июля 2017
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
ПСВ
0
Осиек
1
был в запасе