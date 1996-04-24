Алмами Туре
№18
Защитник
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Мали
Дата рождения
28 апр. 1996 (24) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
Айнтрахт
-:-
Вольфсбург
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
-
Вольфсбург
-
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:30
Айнтрахт
1 : 1
Штутгарт
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:30
минуты: 71' - 82'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
1
Штутгарт
1
минуты: 71' - 82' / Германия. Бундеслига, 24 тур
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 22:30
Вердер
2 : 1
Айнтрахт
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
2
Айнтрахт
1
был в запасе
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 17:30
Айнтрахт
2 : 1
Бавария
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
2
Бавария
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:30
Айнтрахт
2 : 0
Кельн
75'
75'
75'
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:30
минуты: 71' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
2
Кельн
0
минуты: 71' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:30
Хоффенхайм
1 : 3
Айнтрахт
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:30
минуты: 84' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
3
минуты: 84' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
Айнтрахт
3 : 1
Герта
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
минуты: 62' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
3
Герта
1
минуты: 62' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:30
Арминия
1 : 5
Айнтрахт
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:30
минуты: 72' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Арминия
1
Айнтрахт
5
минуты: 72' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 22:30
Фрайбург
2 : 2
Айнтрахт
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 22:30
минуты: 1' - 80'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
2
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 80' / Германия. Бундеслига, 17 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 20:00
Айнтрахт
3 : 1
Шальке-04
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 20:00
минуты: 79' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
3
Шальке-04
1
минуты: 79' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
Майнц
0 : 2
Айнтрахт
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
минуты: 87' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Майнц
0
Айнтрахт
2
минуты: 87' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 17:30
Айнтрахт
2 : 1
Байер
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 17:30
минуты: 87' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
2
Байер
1
минуты: 87' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 22:30
Вольфсбург
2 : 1
Айнтрахт
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсбург
2
Айнтрахт
1
был в запасе
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 17:30
Унион
3 : 3
Айнтрахт
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Унион
3
Айнтрахт
3
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:30
Айнтрахт
1 : 1
РБ Лейпциг
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
1
РБ Лейпциг
1
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:30
Штутгарт
2 : 2
Айнтрахт
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 7 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 17:30
Айнтрахт
1 : 1
Вердер
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 60'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1
Вердер
1
минуты: 1' - 60' / Германия. Бундеслига, 6 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:30
Бавария
5 : 0
Айнтрахт
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 71'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Бавария
5
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 71' / Германия. Бундеслига, 5 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:30
Кельн
1 : 1
Айнтрахт
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Кельн
1
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
Айнтрахт
2 : 1
Хоффенхайм
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Айнтрахт
2
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур