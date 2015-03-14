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Материалы
Новости
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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Свен Менде
№28
Полузащитник
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Команда
Гамбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
18 янв. 1994 (27) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
14.03.2015
14 марта 2015
сб
17:30
Хоффенхайм
3 : 0
Гамбург
14.03.2015
14 марта 2015
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Хоффенхайм
3
Гамбург
0
был в запасе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
20:30
Айнтрахт
2 : 1
Гамбург
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
2
Гамбург
1
был в запасе
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
17:30
Гамбург
1 : 1
Боруссия
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Гамбург
1
Боруссия
1
был в запасе