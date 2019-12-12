Никола Даль Монте
№23
Нападающий
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Команда
Лугано
Гражданство
Италия
Дата рождения
13 сент. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
Динамо
1 : 1
Лугано
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Динамо
1
Лугано
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
Лугано
0 : 1
Копенгаген
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Лугано
0
Копенгаген
1
был в запасе
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 20:55
Лугано
0 : 0
Мальме
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Лугано
0
Мальме
0
был в запасе
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
Мальме
2 : 1
Лугано
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Мальме
2
Лугано
1
был в запасе
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 22:00
Лугано
0 : 0
Динамо
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Лугано
0
Динамо
0
был в запасе
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
Копенгаген
1 : 0
Лугано
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Копенгаген
1
Лугано
0
был в запасе