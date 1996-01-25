Антон Крешич
№34
Защитник
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Команда
Трапани
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
29 янв. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 19:00
Дженоа
1 : 2
Аталанта
15.05.2016 15 мая 2016 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
1
Аталанта
2
был в запасе
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 17:00
Аталанта
1 : 1
Интер
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
1
Интер
1
был в запасе
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 22:00
Аталанта
2 : 1
Сампдория
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Аталанта
2
Сампдория
1
был в запасе