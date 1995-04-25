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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Фелипе Пирес
№97
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
18 апр. 1995 (25) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
21:30
Ганновер-96
1 : 3
Хоффенхайм
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
1
Хоффенхайм
3
был в запасе
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
16:30
Фортуна
2 : 1
Хоффенхайм
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фортуна
2
Хоффенхайм
1
был в запасе