Кенни Тете
№2
Защитник
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Команда
Фулхэм
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
9 окт. 1995 (25) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
Фулхэм
-:-
Вулверхэмптон
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Фулхэм
-
Вулверхэмптон
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 18:30
Астон Вилла
3 : 1
Фулхэм
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Астон Вилла
3
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 23:00
Фулхэм
0 : 3
Манчестер Сити
13.03.2021 13 марта 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Фулхэм
0
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
Ливерпуль
0 : 1
Фулхэм
38'
38'
38'
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ливерпуль
0
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
04.03.2021 04 марта 2021 чт 21:00
Фулхэм
0 : 1
Тоттенхэм
04.03.2021 04 марта 2021 чт 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Фулхэм
0
Тоттенхэм
1
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:00
Кристал Пэлас
0 : 0
Фулхэм
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Кристал Пэлас
0
Фулхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 23:00
Фулхэм
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 23:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Фулхэм
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 21:00
Бернли
1 : 1
Фулхэм
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 22:00
Эвертон
0 : 2
Фулхэм
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Эвертон
0
Фулхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
Фулхэм
0 : 0
Вест Хэм
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Фулхэм
0
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Фулхэм
0 : 2
Лестер Сити
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 47'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Фулхэм
0
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 47' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
Вест Бромвич
2 : 2
Фулхэм
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Бромвич
2
Фулхэм
2
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 22:30
Брайтон & Хов
0 : 0
Фулхэм
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 22:30
минуты: 1' - 79'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Брайтон & Хов
0
Фулхэм
0
минуты: 1' - 79' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:15
Фулхэм
1 : 2
Манчестер Юнайтед
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Фулхэм
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:30
Фулхэм
0 : 1
Челси
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Фулхэм
0
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
13.01.2021 13 янв. 2021 ср 23:15
Тоттенхэм
1 : 1
Фулхэм
13.01.2021 13 янв. 2021 ср 23:15
минуты: 1' - 67'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Тоттенхэм
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 67' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
28.09.2020 28 сент. 2020 пн 19:45
Фулхэм
0 : 3
Астон Вилла
28.09.2020 28 сент. 2020 пн 19:45
минуты: 1' - 39'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Фулхэм
0
Астон Вилла
3
минуты: 1' - 39' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 17:00
Лидс
4 : 3
Фулхэм
90'
90'
90'
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Лидс
4
Фулхэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур