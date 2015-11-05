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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Тюр Диркс
№55
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
9 мая 1995 (25) лет
Рост
171
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2015/2016
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
21:00
Брюгге
1 : 0
Легия
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Брюгге
1
Легия
0
был в запасе
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
Легия
1 : 1
Брюгге
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
минуты: 71' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Легия
1
Брюгге
1
минуты: 71' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
22:00
Брюгге
1 : 3
Мидтьюлланд
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
22:00
минуты: 71' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Брюгге
1
Мидтьюлланд
3
минуты: 71' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур