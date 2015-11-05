Тюр Диркс
№55
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
9 мая 1995 (25) лет
Рост
171
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
Брюгге
1 : 0
Легия
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Брюгге
1
Легия
0
был в запасе
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
Легия
1 : 1
Брюгге
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
минуты: 71' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Легия
1
Брюгге
1
минуты: 71' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
Брюгге
1 : 3
Мидтьюлланд
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
минуты: 71' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Брюгге
1
Мидтьюлланд
3
минуты: 71' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур