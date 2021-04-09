Аарон Исека
№24
Нападающий
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Команда
Метц
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
15 нояб. 1997 (23) года
Рост
180
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
Метц
-:-
Лилль
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
-
Лилль
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Монако
4 : 0
Метц
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 56' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Монако
4
Метц
0
минуты: 56' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Метц
1 : 3
Ренн
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
минуты: 68' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1
Ренн
3
минуты: 68' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Ланс
2 : 2
Метц
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
2
Метц
2
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Метц
0 : 1
Анжер
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 72'
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
0
Анжер
1
минуты: 1' - 72' / Франция. Лига 1, 28 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
Бордо
1 : 2
Метц
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
1
Метц
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Ницца
1 : 2
Метц
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
1
Метц
2
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Метц
1 : 2
Страсбур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Метц
1
Страсбур
2
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Сент-Этьен
1 : 0
Метц
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Сент-Этьен
1
Метц
0
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Метц
1 : 1
Монпелье
33'
33'
33'
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 53'
Франция. Лига 1, 23 тур
Метц
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 53' / Франция. Лига 1, 23 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Метц
2 : 0
Нант
35'
35'
35'
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
35'
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
2
Нант
0
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 23:00
Лион
0 : 1
Метц
90'
90'
90'
90'
90'
90'
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 23:00
90'
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
0
Метц
1
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Метц
1 : 1
Ницца
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
1
Ницца
1
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Метц
0 : 0
Бордо
39'
39'
39'
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
0
Бордо
0
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
Ренн
1 : 0
Метц
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ренн
1
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 19:00
Метц
2 : 0
Ланс
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
2
Ланс
0
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Монпелье
0 : 2
Метц
50'
7'
50'
7'
50'
7'
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
50'
минуты: 1' - 63'
Франция. Лига 1, 15 тур
Монпелье
0
Метц
2
минуты: 1' - 63' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Страсбур
2 : 2
Метц
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Страсбур
2
Метц
2
был в запасе
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 23:00
Метц
1 : 3
Лион
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 23:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Метц
1
Лион
3
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
Метц
0 : 2
Брест
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
0
Брест
2
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур