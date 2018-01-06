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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мэттью Хадсон
№35
Вратарь
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Команда
Престон
Гражданство
Англия
Дата рождения
29 июля 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2017/2018
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
18:00
Уикомб Уондерерс
1 : 5
Престон
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Уикомб Уондерерс
1
Престон
5
был в запасе