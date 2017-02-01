Маттео Гаспери
№13
Полузащитник
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Команда
Чезена
Гражданство
Италия
Дата рождения
17 июля 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.02.2017 01 февр. 2017 ср 22:45
Рома
2 : 1
Чезена
01.02.2017 01 февр. 2017 ср 22:45
был в запасе
Италия. Кубок, 1/4 финала
Рома
2
Чезена
1
был в запасе