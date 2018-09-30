Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Исландия
Франция
Норвегия
Краснодар
Зенит
Спартак
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Флориан Кат
№38
Полузащитник
Подписаться
Команда
Фрайбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
21 окт. 1994 (26) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2014/2015
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:00
Аугсбург
4 : 1
Фрайбург
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Аугсбург
4
Фрайбург
1
был в запасе
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
16:30
Хоффенхайм
3 : 1
Фрайбург
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
3
Фрайбург
1
был в запасе
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
16:30
Фрайбург
0 : 2
Айнтрахт
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Фрайбург
0
Айнтрахт
2
был в запасе