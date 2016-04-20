Джузеппе Панико
№11
Нападающий
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Команда
Циттаделла
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 мая 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
Дженоа
1 : 0
Интер
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
1
Интер
0
был в запасе
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 19:00
Карпи
4 : 1
Дженоа
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Карпи
4
Дженоа
1
был в запасе
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 21:45
Палермо
1 : 0
Дженоа
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 21:45
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Палермо
1
Дженоа
0
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур