Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Исландия
Франция
Норвегия
Краснодар
Зенит
Спартак
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джузеппе Панико
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Циттаделла
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 мая 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
2014/2015
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
Дженоа
1 : 0
Интер
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
1
Интер
0
был в запасе
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
19:00
Карпи
4 : 1
Дженоа
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Карпи
4
Дженоа
1
был в запасе
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
21:45
Палермо
1 : 0
Дженоа
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
21:45
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Палермо
1
Дженоа
0
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур