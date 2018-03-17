Габриэле Маркеджани
№27
Вратарь
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Команда
Новара
Гражданство
Италия
Дата рождения
3 июня 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.03.2018 17 марта 2018 сб 22:45
СПАЛ
0 : 0
Ювентус
17.03.2018 17 марта 2018 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
СПАЛ
0
Ювентус
0
был в запасе
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
Лацио
0 : 0
СПАЛ
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
0
СПАЛ
0
был в запасе