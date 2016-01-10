Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Исландия
Франция
Белоруссия
Краснодар
Зенит
Спартак
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
Манчестер Юнайтед
ЦСКА
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джек Кинг
№18
Полузащитник
Подписаться
Команда
Сканторп Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 авг. 1985 (35) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
17:00
Челси
2 : 0
Сканторп Юнайтед
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
17:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Челси
2
Сканторп Юнайтед
0
минуты: 79' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала