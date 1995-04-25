Алан Брауне
№16
Полузащитник
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Команда
Престон
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
15 апр. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
Ирландия
0 : 1
Люксембург
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Ирландия
0
Люксембург
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Сербия
3 : 2
Ирландия
18'
18'
18'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
18'
минуты: 1' - 79'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Сербия
3
Ирландия
2
минуты: 1' - 79' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур