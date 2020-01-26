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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
Калум Вудс
№15
Защитник
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Команда
Престон
Гражданство
Англия
Дата рождения
5 февр. 1987 (34) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
18:00
Транмер
0 : 6
Манчестер Юнайтед
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Транмер
0
Манчестер Юнайтед
6
был в запасе
23.01.2020
23 янв. 2020
чт
22:45
Транмер
2 : 1
Уотфорд
23.01.2020
23 янв. 2020
чт
22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Транмер
2
Уотфорд
1
был в запасе
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
18:01
Уотфорд
3 : 3
Транмер
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
18:01
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Уотфорд
3
Транмер
3
был в запасе