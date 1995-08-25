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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Бен Дэвис
№28
Защитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 авг. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
22:15
Шеффилд Юнайтед
-:-
Ливерпуль
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Шеффилд Юнайтед
-
Ливерпуль
-
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
Ливерпуль
0 : 2
Эвертон
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ливерпуль
0
Эвертон
2
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
Ливерпуль
0 : 1
Брайтон & Хов
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ливерпуль
0
Брайтон & Хов
1
был в запасе