Бен Дэвис
№28
Защитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 авг. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:15
Шеффилд Юнайтед
-:-
Ливерпуль
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Шеффилд Юнайтед
-
Ливерпуль
-
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:30
Ливерпуль
0 : 2
Эвертон
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ливерпуль
0
Эвертон
2
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
Ливерпуль
0 : 1
Брайтон & Хов
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ливерпуль
0
Брайтон & Хов
1
был в запасе