Торстен Стакманн
№12
Вратарь
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Команда
Донкастер Роверс
Гражданство
Германия
Дата рождения
17 марта 1981 (40) лет
Рост
199
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.02.2015 16 февр. 2015 пн 22:45
Престон
1 : 3
Манчестер Юнайтед
85'
85'
85'
16.02.2015 16 февр. 2015 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 5 раунд
Престон
1
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 5 раунд