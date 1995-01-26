Лоренцо Казелли
№54
Защитник
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Италия
Дата рождения
15 янв. 1995 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 13:30
Сассуоло
1 : 1
Торино
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сассуоло
1
Торино
1
был в запасе
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 20:00
Сассуоло
1 : 3
Фиорентина
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
1
Фиорентина
3
был в запасе