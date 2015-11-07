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Евро-2020
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Олимпиада
Давид Гомес
№26
Вратарь
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Команда
Депортиво
Гражданство
Испания
Дата рождения
11 апр. 1994 (26) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2015/2016
2014/2015
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
20:15
Леванте
1 : 1
Депортиво
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
20:15
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
1
Депортиво
1
был в запасе
30.10.2015
30 окт. 2015
пт
22:30
Депортиво
1 : 1
Атлетико
30.10.2015
30 окт. 2015
пт
22:30
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1
Атлетико
1
был в запасе
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
19:30
Депортиво
0 : 0
Реал Сосьедад
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Депортиво
0
Реал Сосьедад
0
был в запасе