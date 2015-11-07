Давид Гомес
№26
Вратарь
Подписаться
Команда
Депортиво
Гражданство
Испания
Дата рождения
11 апр. 1994 (26) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 20:15
Леванте
1 : 1
Депортиво
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 20:15
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
1
Депортиво
1
был в запасе
30.10.2015 30 окт. 2015 пт 22:30
Депортиво
1 : 1
Атлетико
30.10.2015 30 окт. 2015 пт 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1
Атлетико
1
был в запасе
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 19:30
Депортиво
0 : 0
Реал Сосьедад
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Депортиво
0
Реал Сосьедад
0
был в запасе