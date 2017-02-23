Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Исландия
Бельгия
Франция
Норвегия
Краснодар
Зенит
Спартак
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
Манчестер Юнайтед
ЦСКА
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Серхио Рочет
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
АЗ Алкмаар
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
23 марта 1993 (28) лет
Рост
190
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2016/2017
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
23:05
Лион
7 : 1
АЗ Алкмаар
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Лион
7
АЗ Алкмаар
1
был в запасе
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
21:00
АЗ Алкмаар
1 : 4
Лион
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
АЗ Алкмаар
1
Лион
4
был в запасе