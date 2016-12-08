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Евро-2020
Легкая атлетика
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Роберт Мюрен
№21
Нападающий
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Команда
АЗ Алкмаар
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
18 мая 1989 (31) год
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2016/2017
2015/2016
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
21:00
АЗ Алкмаар
3 : 2
Зенит
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
АЗ Алкмаар
3
Зенит
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
23:05
Дандолк
0 : 1
АЗ Алкмаар
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Дандолк
0
АЗ Алкмаар
1
был в запасе
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
21:00
Маккаби
0 : 0
АЗ Алкмаар
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
21:00
минуты: 55' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Маккаби
0
АЗ Алкмаар
0
минуты: 55' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
АЗ Алкмаар
1 : 2
Маккаби
72'
72'
72'
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
72'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АЗ Алкмаар
1
Маккаби
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
Зенит
5 : 0
АЗ Алкмаар
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Зенит
5
АЗ Алкмаар
0
был в запасе