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Олимпиада
Жереми Бро
№37
Полузащитник
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Франция
Дата рождения
21 марта 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
2014/2015
08.05.2016
08 мая 2016
вс
16:00
Фрозиноне
0 : 1
Сассуоло
08.05.2016
08 мая 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Фрозиноне
0
Сассуоло
1
был в запасе
01.05.2016
01 мая 2016
вс
16:00
Сассуоло
1 : 0
Верона
01.05.2016
01 мая 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
1
Верона
0
был в запасе
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
16:00
Торино
1 : 3
Сассуоло
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Торино
1
Сассуоло
3
был в запасе
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
19:30
Сассуоло
0 : 0
Сампдория
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Сассуоло
0
Сампдория
0
был в запасе
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
16:00
Фиорентина
3 : 1
Сассуоло
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Фиорентина
3
Сассуоло
1
был в запасе
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
19:00
Сассуоло
0 : 1
Дженоа
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Сассуоло
0
Дженоа
1
был в запасе
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
19:00
Карпи
1 : 3
Сассуоло
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Карпи
1
Сассуоло
3
был в запасе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Сассуоло
1 : 1
Удинезе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
1
Удинезе
1
был в запасе
11.03.2016
11 марта 2016
пт
22:45
Ювентус
1 : 0
Сассуоло
11.03.2016
11 марта 2016
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Ювентус
1
Сассуоло
0
был в запасе
29.02.2016
29 февр. 2016
пн
21:00
Лацио
0 : 2
Сассуоло
29.02.2016
29 февр. 2016
пн
21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
0
Сассуоло
2
был в запасе
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:00
Сассуоло
3 : 2
Эмполи
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
3
Эмполи
2
был в запасе
02.02.2016
02 февр. 2016
вт
22:45
Сассуоло
0 : 2
Рома
02.02.2016
02 февр. 2016
вт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
0
Рома
2
был в запасе
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
20:00
Аталанта
1 : 1
Сассуоло
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
1
Сассуоло
1
был в запасе