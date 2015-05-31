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Олимпиада
Алласан Тамбе
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 янв. 1992 (29) лет
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2014/2015
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
Сассуоло
3 : 1
Дженоа
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
3
Дженоа
1
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
23.05.2015
23 мая 2015
сб
21:45
Дженоа
3 : 2
Интер
23.05.2015
23 мая 2015
сб
21:45
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
3
Интер
2
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
17.05.2015
17 мая 2015
вс
16:00
Аталанта
1 : 4
Дженоа
17.05.2015
17 мая 2015
вс
16:00
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
1
Дженоа
4
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
11.05.2015
11 мая 2015
пн
21:45
Дженоа
5 : 1
Торино
11.05.2015
11 мая 2015
пн
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
5
Торино
1
был в запасе
03.05.2015
03 мая 2015
вс
13:30
Рома
2 : 0
Дженоа
03.05.2015
03 мая 2015
вс
13:30
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
2
Дженоа
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 34 тур
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Милан
1 : 3
Дженоа
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1
Дженоа
3
был в запасе
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
Дженоа
3 : 1
Чезена
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
3
Чезена
1
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
Палермо
2 : 1
Дженоа
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Палермо
2
Дженоа
1
был в запасе
15.04.2015
15 апр. 2015
ср
19:30
Дженоа
2 : 0
Парма
15.04.2015
15 апр. 2015
ср
19:30
минуты: 1' - 61'
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
2
Парма
0
минуты: 1' - 61' / Италия. Серия А, 25 тур
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
Дженоа
1 : 1
Удинезе
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Дженоа
1
Удинезе
1
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
17:00
Ювентус
1 : 0
Дженоа
22.03.2015
22 марта 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
1
Дженоа
0
был в запасе
15.03.2015
15 марта 2015
вс
17:00
Дженоа
0 : 2
Кьево
15.03.2015
15 марта 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
0
Кьево
2
был в запасе
08.03.2015
08 марта 2015
вс
17:00
Эмполи
1 : 1
Дженоа
08.03.2015
08 марта 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Эмполи
1
Дженоа
1
был в запасе
24.02.2015
24 февр. 2015
вт
20:30
Сампдория
1 : 1
Дженоа
24.02.2015
24 февр. 2015
вт
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Сампдория
1
Дженоа
1
был в запасе
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
Дженоа
5 : 2
Верона
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
5
Верона
2
был в запасе
09.02.2015
09 февр. 2015
пн
22:45
Лацио
0 : 1
Дженоа
09.02.2015
09 февр. 2015
пн
22:45
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0
Дженоа
1
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур