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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Андрес Прието
№1
Вратарь
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Команда
Эспаньол
Гражданство
Испания
Дата рождения
17 окт. 1993 (27) лет
Рост
193
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
16:30
Манчестер Сити
3 : 0
Бирмингем Сити
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Сити
3
Бирмингем Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала