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Евро-2020
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Олимпиада
Тимо Кёнигсман
№21
Вратарь
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Команда
Аален
Гражданство
Германия
Дата рождения
5 апр. 1997 (24) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
07.03.2015
07 марта 2015
сб
17:30
Ганновер-96
1 : 3
Бавария
07.03.2015
07 марта 2015
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Ганновер-96
1
Бавария
3
был в запасе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
17:30
Ганновер-96
1 : 1
Штутгарт
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Ганновер-96
1
Штутгарт
1
был в запасе
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
20:30
Кельн
1 : 1
Ганновер-96
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
1
Ганновер-96
1
был в запасе
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
20:30
Гамбург
2 : 1
Ганновер-96
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Гамбург
2
Ганновер-96
1
был в запасе