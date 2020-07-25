Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Исландия
Франция
Норвегия
Краснодар
Зенит
Спартак
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сальвадор Ичасо
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
26 янв. 1992 (29) лет
Рост
187
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
25.07.2020
25 июля 2020
сб
20:30
Дженоа
0 : 3
Интер
25.07.2020
25 июля 2020
сб
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Дженоа
0
Интер
3
был в запасе
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
Сампдория
1 : 2
Дженоа
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
1
Дженоа
2
был в запасе
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
Дженоа
2 : 1
Лечче
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
2
Лечче
1
был в запасе
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:30
Торино
3 : 0
Дженоа
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
3
Дженоа
0
был в запасе
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:15
Дженоа
2 : 0
СПАЛ
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:15
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
2
СПАЛ
0
был в запасе
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:30
Дженоа
1 : 2
Наполи
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Дженоа
1
Наполи
2
был в запасе
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
Удинезе
2 : 2
Дженоа
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
2
Дженоа
2
был в запасе
27.06.2020
27 июня 2020
сб
18:15
Брешиа
2 : 2
Дженоа
27.06.2020
27 июня 2020
сб
18:15
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Брешиа
2
Дженоа
2
был в запасе
23.06.2020
23 июня 2020
вт
22:45
Дженоа
1 : 4
Парма
23.06.2020
23 июня 2020
вт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
1
Парма
4
был в запасе
08.03.2020
08 марта 2020
вс
17:00
Милан
1 : 2
Дженоа
08.03.2020
08 марта 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
1
Дженоа
2
был в запасе
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:30
Дженоа
2 : 3
Лацио
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
2
Лацио
3
был в запасе