Густав Энгвалль
№16
Нападающий
Подписаться
Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Швеция
Дата рождения
29 апр. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Уотфорд
3 : 0
Бристоль Сити
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Уотфорд
3
Бристоль Сити
0
был в запасе