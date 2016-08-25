Мартин Смедберг-Даленсе
№9
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гетеборг
Гражданство
Боливия
Дата рождения
10 мая 1984 (36) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.08.2016 25 авг. 2016 чт 19:30
Карабах
3 : 0
Гетеборг
25.08.2016 25 авг. 2016 чт 19:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Карабах
3
Гетеборг
0
был в запасе
18.08.2016 18 авг. 2016 чт 20:00
Гетеборг
1 : 0
Карабах
90'
90'
90'
18.08.2016 18 авг. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Гетеборг
1
Карабах
0
был в запасе
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 19:00
ХИК
0 : 2
Гетеборг
32'
32'
32'
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
ХИК
0
Гетеборг
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
28.07.2016 28 июля 2016 чт 20:00
Гетеборг
1 : 2
ХИК
28.07.2016 28 июля 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Гетеборг
1
ХИК
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
21.07.2016 21 июля 2016 чт 20:00
Гетеборг
0 : 0
Пяст
21.07.2016 21 июля 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Гетеборг
0
Пяст
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
14.07.2016 14 июля 2016 чт 21:45
Пяст
0 : 3
Гетеборг
14.07.2016 14 июля 2016 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Пяст
0
Гетеборг
3
был в запасе
07.07.2016 07 июля 2016 чт 21:00
Лландидно
1 : 2
Гетеборг
36'
36'
36'
07.07.2016 07 июля 2016 чт 21:00
36'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Лландидно
1
Гетеборг
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд