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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сёрен Риекс
№5
Полузащитник
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Команда
Мальме
Гражданство
Дания
Дата рождения
7 апр. 1987 (33) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Мальме
0 : 3
Вольфсбург
5'
5'
5'
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Мальме
0
Вольфсбург
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Вольфсбург
2 : 1
Мальме
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 22' - 58'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Вольфсбург
2
Мальме
1
минуты: 22' - 58' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала