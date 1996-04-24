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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Карлос Страндберг
№97
Нападающий
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Команда
Вестерло
Гражданство
Швеция
Дата рождения
14 апр. 1996 (24) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
23:00
Челси
3 : 0
Мальме
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Челси
3
Мальме
0
был в запасе
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
23:00
Мальме
1 : 2
Челси
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Мальме
1
Челси
2
был в запасе