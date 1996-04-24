Карлос Страндберг
№97
Нападающий
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Команда
Вестерло
Гражданство
Швеция
Дата рождения
14 апр. 1996 (24) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 23:00
Челси
3 : 0
Мальме
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Челси
3
Мальме
0
был в запасе
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 23:00
Мальме
1 : 2
Челси
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Мальме
1
Челси
2
был в запасе