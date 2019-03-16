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Олимпиада
Мэтт Гримес
№21
Полузащитник
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Команда
Суонси
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 июля 1995 (25) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2016/2017
16.03.2019
16 марта 2019
сб
20:20
Суонси
2 : 3
Манчестер Сити
20'
20'
20'
16.03.2019
16 марта 2019
сб
20:20
20'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/4 финала
Суонси
2
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/4 финала
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
19:00
Суонси
4 : 1
Брентфорд
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Суонси
4
Брентфорд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:00
Суонси
4 : 1
Гиллинхэм
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Суонси
4
Гиллинхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
18:00
Астон Вилла
0 : 3
Суонси
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Астон Вилла
0
Суонси
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала