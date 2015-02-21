Саму (Самуэль Араухо)
№31
Защитник
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Команда
Сельта
Гражданство
Испания
Дата рождения
9 дек. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 23:59
Депортиво
0 : 2
Сельта
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 23:59
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Депортиво
0
Сельта
2
был в запасе
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 23:59
Сельта
1 : 0
Кордоба
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 23:59
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
1
Кордоба
0
был в запасе