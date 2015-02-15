Томаш Вестеницки
№99
Нападающий
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Команда
Краковия
Гражданство
Словакия
Дата рождения
6 апр. 1996 (24) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 17:00
Рома
0 : 0
Парма
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
0
Парма
0
был в запасе