Даниэл Кандеяш
№21
Нападающий
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
Португалия
Дата рождения
25 февр. 1988 (33) года
Рост
177
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 23:00
Рейнджерс
0 : 0
Вильярреал
36'
45'
36'
45'
36'
45'
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Рейнджерс
0
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 20:55
Спартак
4 : 3
Рейнджерс
27'
27'
27'
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 20:55
27'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Спартак
4
Рейнджерс
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
Рейнджерс
0 : 0
Спартак
59'
59'
59'
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 86'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Рейнджерс
0
Спартак
0
минуты: 1' - 86' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 22:00
Рейнджерс
3 : 1
Рапид
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Рейнджерс
3
Рапид
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
Вильярреал
2 : 2
Рейнджерс
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Вильярреал
2
Рейнджерс
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур